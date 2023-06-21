ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 06:26
4149

Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в центре Донецка

Пушилин: Беспилотник ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Донецке, пострадавших нет

Вражеский дрон нанёс удар по жилой многоэтажке в центре Донецка. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пушилина, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, поскольку жильцов на месте не было. Огонь же оперативно потушили спасатели МЧС.

Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке
Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке

Украинские дроны сегодня навели шуму и в столичном регионе. Так, два беспилотника были сбиты в Наро-Фоминском районе Подмосковья, ещё один — недалеко от деревни Лукино.

BannerImage

ТАСС / Тришин Николай

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar