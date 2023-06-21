Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в центре Донецка

Вражеский дрон нанёс удар по жилой многоэтажке в центре Донецка. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием", — написал он в телеграм-канале.