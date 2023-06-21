Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в центре Донецка
Пушилин: Беспилотник ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Донецке, пострадавших нет
Вражеский дрон нанёс удар по жилой многоэтажке в центре Донецка. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием", — написал он в телеграм-канале.
По словам Пушилина, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, поскольку жильцов на месте не было. Огонь же оперативно потушили спасатели МЧС.
Украинские дроны сегодня навели шуму и в столичном регионе. Так, два беспилотника были сбиты в Наро-Фоминском районе Подмосковья, ещё один — недалеко от деревни Лукино.
ТАСС / Тришин Николай