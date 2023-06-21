Регион

Уведомления отключены

21 июня, 06:26

Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в центре Донецка

Пушилин: Беспилотник ВСУ атаковал жилую многоэтажку в Донецке, пострадавших нет

Вражеский дрон нанёс удар по жилой многоэтажке в центре Донецка. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Вновь был атакован центр Донецка — Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пушилина, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, поскольку жильцов на месте не было. Огонь же оперативно потушили спасатели МЧС.

Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке

Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке

Украинские дроны сегодня навели шуму и в столичном регионе. Так, два беспилотника были сбиты в Наро-Фоминском районе Подмосковья, ещё один — недалеко от деревни Лукино.

Обложка ©

ТАСС / Тришин Николай

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров