Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке
Женщина погибла в результате удара украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке Херсонской области. Раненую успели доставить в больницу, но врачи не смогли её спасти, сообщили журналистам в оперштабе городского округа.
"Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью", — уточнил представитель оперштаба.
Ранее ВСУ обстреляли село Брахлов Климовского района Брянской области. Атака началась в шестом часу утра и продлилась около получаса.
Getty Images / Scott Peterson