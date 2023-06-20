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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 17:34
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Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке

Женщина погибла в результате удара украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке Херсонской области. Раненую успели доставить в больницу, но врачи не смогли её спасти, сообщили журналистам в оперштабе городского округа.

"Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью", — уточнил представитель оперштаба.

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Getty Images / Scott Peterson

Андрей Бражников
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