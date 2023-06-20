Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке

Женщина погибла в результате удара украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке Херсонской области. Раненую успели доставить в больницу, но врачи не смогли её спасти, сообщили журналистам в оперштабе городского округа.

"Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью", — уточнил представитель оперштаба.