Регион

Уведомления отключены

20 июня, 17:34

Женщина погибла при ударе украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке

Женщина погибла в результате удара украинского дрона-камикадзе по Новой Каховке Херсонской области. Раненую успели доставить в больницу, но врачи не смогли её спасти, сообщили журналистам в оперштабе городского округа.

"Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью", — уточнил представитель оперштаба.

Шойгу разоблачил планы ВСУ ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Шойгу разоблачил планы ВСУ ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Ранее ВСУ обстреляли село Брахлов Климовского района Брянской области. Атака началась в шестом часу утра и продлилась около получаса.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров