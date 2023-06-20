Шойгу разоблачил планы ВСУ ударить по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow
Шойгу: ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow
Руководство Вооружённых сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS американского производства и Storm Shadow британского. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
"По нашим данным, руководство Вооружённых сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу", — сообщил Шойгу.
Ранее ВСУ обстреляли село Брахлов Климовского района Брянской области. Атака началась в шестом часу утра и продлилась около получаса.
Getty Images / Ceng Shou Yi