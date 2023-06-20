ВСУ обстреляли село Брахлов в Брянской области
ВСУ обстреляли село Брахлов Климовского района Брянской области, пишет SHOT. Атака началась в шестом часу утра и продлилась около получаса.
Всего было выпущено десять снарядов калибра 120 миллиметров. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
А вчера ВСУ обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области из РСЗО "Град". Пострадало восемь человек, среди них один ребёнок. В результате атаки повреждены более 60 квартир и 18 домов.
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Дмитрий Ягодкин / ТАСС