ВСУ обстреляли село Брахлов в Брянской области

ВСУ обстреляли село Брахлов Климовского района Брянской области, пишет SHOT . Атака началась в шестом часу утра и продлилась около получаса.

Всего было выпущено десять снарядов калибра 120 миллиметров. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.