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20 июня, 06:48

ВСУ обстреляли село Брахлов в Брянской области

ВСУ обстреляли село Брахлов Климовского района Брянской области, пишет SHOT. Атака началась в шестом часу утра и продлилась около получаса.

Всего было выпущено десять снарядов калибра 120 миллиметров. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

При обстреле Валуек погибла женщина

При обстреле Валуек погибла женщина

А вчера ВСУ обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области из РСЗО "Град". Пострадало восемь человек, среди них один ребёнок. В результате атаки повреждены более 60 квартир и 18 домов.

Обложка ©

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Матвей Константинов
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