Обстрелы ВСУ из РСЗО "Град" повредили более 60 квартир и 18 домов в Валуйках
Более 60 квартир и 18 домов повреждены в Валуйках при обстреле ВСУ из РСЗО "Град"
В результате сегодняшнего обстрела Валуйского городского округа Белгородской области повреждения получили более 60 квартир и 18 домов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, число пострадавших выросло до восьми человек. Он посетил город, где пообщался с местными жителями и показал последствия разрушений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия разрушений в Валуйках после атаки ВСУ из "Градов". Видео © t.me / "Настоящий Гладков"
"Повреждения выявлены в семи многоквартирных домах — 61 квартире, 18 домах частного сектора и 33 автомобилях. <…> В ближайшее время постараемся, как всегда, замерить, изготовить и сделать", — уточнил Гладков.
По словам губернатора, обстрел ВСУ вели из РСЗО "Град". В результате происшествия восемь человек пострадало. Один из них — мальчик, у которого диагностировали перелом Ключицы. Его отец в беседе с Гладком признался, что ребёнок чудом остался жив: от их дома после украинской атаки практически ничего не осталось. Мужчина также получил ранение.
Губернатор также уточнил, что в регионе будет изменена система порядка оповещений граждан. По данному вопросу достигнута договорённость с управлением МЧС.
Сегодня утром ВСУ обстреляли Валуйский городской округ Белгородской области. Изначально сообщалось о семи пострадавших, в том числе одном ребёнке. Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, две женщины — осколочные ранения, ещё одна девушка — контузию. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
t.me / "Настоящий Гладков"