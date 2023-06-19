Шесть взрослых и один ребёнок ранены в результате обстрела белгородского города

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ Валуйского городского округа. По данным руководителя региона, семь человек получили ранения, в числе которых есть один ребёнок.





"По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребёнок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма, и три женщины, две из которых с осколочными ранениями. Ещё одна девушка с контузией", — написал Гладков в телеграм-канале и добавил, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

В результате украинской атаки получили повреждения пять многоквартирных и четыре частных дома, в одном из которых загорелась хозяйственная постройка. На опубликованных губернатором кадрах видно, что автомобили взрывной волной от удара "раскидало на стоянке": один из них оказался на крыше другого. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Другие детали произошедшего уточняются.