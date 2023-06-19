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19 июня, 05:12

Шесть взрослых и один ребёнок ранены в результате обстрела белгородского города

Гладков: Семь человек ранены при обстреле ВСУ Валуйского городского округа

<p>Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2717" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Настоящий Гладков"</a></p>

Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Обложка © T.me / "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ Валуйского городского округа. По данным руководителя региона, семь человек получили ранения, в числе которых есть один ребёнок.

  • Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела города Валуйки в Белгородской области. Фото © T.me / "Настоящий Гладков"

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"По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребёнок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма, и три женщины, две из которых с осколочными ранениями. Ещё одна девушка с контузией", — написал Гладков в телеграм-канале и добавил, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

В результате украинской атаки получили повреждения пять многоквартирных и четыре частных дома, в одном из которых загорелась хозяйственная постройка. На опубликованных губернатором кадрах видно, что автомобили взрывной волной от удара "раскидало на стоянке": один из них оказался на крыше другого. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Другие детали произошедшего уточняются.

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Ранее Лайф сообщал об обстреле населённого пункта Новостроевка-Вторая Белгородской области. Повреждения получили забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого дома, также пострадала линия электропередачи.

Оксана Попова
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