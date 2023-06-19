При обстреле Валуек погибла женщина

Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у него перелом ключицы. Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, две женщины — осколочные ранения, ещё одна девушка — контузию. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.