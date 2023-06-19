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19 июня, 05:17

При обстреле Валуек погибла женщина

SHOT: Женщина погибла при обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области

<p>Последствия обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52939" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Обложка © SHOT

При обстреле украинскими войсками города Валуйки Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщает SHOT.

Последствия обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Видео © SHOT

Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у него перелом ключицы. Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, две женщины — осколочные ранения, ещё одна девушка — контузию. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

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Никита Никонов
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