При обстреле Валуек погибла женщина
SHOT: Женщина погибла при обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области. Обложка © SHOT
При обстреле украинскими войсками города Валуйки Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщает SHOT.
Последствия обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Видео © SHOT
Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у него перелом ключицы. Один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, две женщины — осколочные ранения, ещё одна девушка — контузию. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.