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19 июня, 05:16

Посёлок в Курской области остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области

<p>Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3452" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские войска обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

  • Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Сегодня утром ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет", — написал он.

По словам Старовойта, в Попово-Лежачах в результате обстрела повреждены линии электропередачи, некоторые жилые дома остались без света. Эту проблему решат, когда появится возможность, отметил губернатор. Вместе с тем пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько машин. Старовойт пообещал оказать всем курянам помощь в восстановлении.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Глушково в Курской области, туда упало 16 снарядов. В результате пострадали два человека. Старовойт позднее опубликовал фото с последствиями обстрела.

Светлана Оперук
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