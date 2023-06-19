Посёлок в Курской области остался без электричества из-за обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
Последствия обстрела двух посёлков в Курской области. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Украинские войска обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня утром ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет", — написал он.
По словам Старовойта, в Попово-Лежачах в результате обстрела повреждены линии электропередачи, некоторые жилые дома остались без света. Эту проблему решат, когда появится возможность, отметил губернатор. Вместе с тем пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько машин. Старовойт пообещал оказать всем курянам помощь в восстановлении.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Глушково в Курской области, туда упало 16 снарядов. В результате пострадали два человека. Старовойт позднее опубликовал фото с последствиями обстрела.