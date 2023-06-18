Два человека ранены в обстрелянном ВСУ посёлке в Курской области
Старовойт: В Курской области два человека ранены в обстрелянном посёлке Глушково
В Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины посёлок Глушково. Туда упало 16 снарядов, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
"Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в его телеграм-канале.
По словам Старовойта, были повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Российские военные вели ответный огонь по позициям противника.
Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области.
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