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18 июня, 16:38

Два человека ранены в обстрелянном ВСУ посёлке в Курской области

Старовойт: В Курской области два человека ранены в обстрелянном посёлке Глушково

В Курской области подвергся сильному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины посёлок Глушково. Туда упало 16 снарядов, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", говорится в его телеграм-канале.

По словам Старовойта, были повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Российские военные вели ответный огонь по позициям противника.

ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области

ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области

Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области.

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Telegram / gubernator_46

Андрей Григорьев
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