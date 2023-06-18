ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области

Украинские войска открыли огонь по трём населённым пунктам приграничного Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших.

"В посёлках Тёткино и Попово-Лежачи насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Также был обстрелян посёлок Глушково, где зафиксировано больше 10 прилётов. Из-за повреждения линии электропередачи, по словам главы региона, часть населённого пункта оказалась обесточена. Оперативные службы находятся на месте, подомовый обход продолжается.

Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт