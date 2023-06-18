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18 июня, 14:45

ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ трёх населённых пунктов

<p>Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Украинские войска открыли огонь по трём населённым пунктам приграничного Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших.

"В посёлках Тёткино и Попово-Лежачи насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Также был обстрелян посёлок Глушково, где зафиксировано больше 10 прилётов. Из-за повреждения линии электропередачи, по словам главы региона, часть населённого пункта оказалась обесточена. Оперативные службы находятся на месте, подомовый обход продолжается.

Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Старовойт: У Украины нет сил и средств для массового вторжения в Курскую область

Старовойт: У Украины нет сил и средств для массового вторжения в Курскую область

Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские военные обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области.

Наталья Исакова
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