ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ трёх населённых пунктов
Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Украинские войска открыли огонь по трём населённым пунктам приграничного Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших.
"В посёлках Тёткино и Попово-Лежачи насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Также был обстрелян посёлок Глушково, где зафиксировано больше 10 прилётов. Из-за повреждения линии электропередачи, по словам главы региона, часть населённого пункта оказалась обесточена. Оперативные службы находятся на месте, подомовый обход продолжается.
Посёлок Тёткино после обстрела со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
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