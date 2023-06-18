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18 июня, 09:51

Старовойт: У Украины нет сил и средств для массового вторжения в Курскую область

У Украины нет сил и средств для массового вторжения на территорию Курской области. Об этом журналистам заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"На сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию", — сказал глава области.

При этом Старовойт указал на возможные риски в связи с деятельностью украинских ДРГ на границе с регионом. Также он подчеркнул, что все сценарии эвакуации жителей приграничных населённых пунктов Курской области отработаны.

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на дом в Курской области

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на дом в Курской области

"Мы понимаем, сколько людей реально в регионе. Это больше 100 тысяч человек в шести наших приграничных районах. Мы понимаем, каким транспортом, из каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться", — добавил губернатор.

По словам Старовойта, уже подготовлено около трёх тысяч мест в пунктах временного размещения.

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли село в Курской области. Пострадавших нет, повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки.

Пожар на складе текстиля в Курской области мог начаться после атаки дрона

Пожар на складе текстиля в Курской области мог начаться после атаки дрона

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Иван Косицын
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