Старовойт: У Украины нет сил и средств для массового вторжения в Курскую область
У Украины нет сил и средств для массового вторжения на территорию Курской области. Об этом журналистам заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"На сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию", — сказал глава области.
При этом Старовойт указал на возможные риски в связи с деятельностью украинских ДРГ на границе с регионом. Также он подчеркнул, что все сценарии эвакуации жителей приграничных населённых пунктов Курской области отработаны.
"Мы понимаем, сколько людей реально в регионе. Это больше 100 тысяч человек в шести наших приграничных районах. Мы понимаем, каким транспортом, из каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться", — добавил губернатор.
По словам Старовойта, уже подготовлено около трёх тысяч мест в пунктах временного размещения.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли село в Курской области. Пострадавших нет, повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки.
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