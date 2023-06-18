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18 июня, 17:59

Опубликованы фото из обстрелянного ВСУ посёлка в Курской области

Курский губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково

<p>Последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела посёлка Глушково, по которому сегодня ударили украинские военные. Фото глава региона опубликовал в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково. Фото © Telegram / Роман Старовойт

На кадрах видно, что жилые дома и магазины получили серьёзные повреждения: разбиты окна и разрушены стены, земля усыпана осколками и отлетевшими кирпичами, а кое-где встречаются воронки от снарядов. Старовойт пообещал помочь с восстановлением повреждённых построек всем потерпевшим.

Последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ посёлка Глушково. Фото © Telegram / Роман Старовойт

ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области

ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области

Ранее Лайф писал, что в результате обстрела посёлка Глушково два человека получили ранения. Туда упало 16 снарядов.

Никита Осипов
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