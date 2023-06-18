Опубликованы фото из обстрелянного ВСУ посёлка в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал последствия обстрела посёлка Глушково, по которому сегодня ударили украинские военные. Фото глава региона опубликовал в телеграм-канале.

На кадрах видно, что жилые дома и магазины получили серьёзные повреждения: разбиты окна и разрушены стены, земля усыпана осколками и отлетевшими кирпичами, а кое-где встречаются воронки от снарядов. Старовойт пообещал помочь с восстановлением повреждённых построек всем потерпевшим.