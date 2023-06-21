Беспилотник упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино под Москвой
Беспилотник упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино под Москвой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Перед падением дрона жители слышали громкий взрыв. Сейчас на месте работают оперативные службы, полиция оцепила место.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье дачник поднял на уши полицию из-за соседского дрона. Приехавшие на место полицейские нашли около хозпостройки детский пластиковый квадрокоптер размером 30×30 сантиметров.
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