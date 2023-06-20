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20 июня, 10:15

Беспилотник сбросил четыре боеприпаса на село в Курской области

Украинский беспилотник сбросил сразу четыре боеприпаса на село в Курской области. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера около семи часов вечера в деревне Гордеевке Кореневского района, расположенной всего в полутора километрах от украинской границы. Дрон скинул на населённый пункт неустановленные боеприпасы, однако план злоумышленников не сработал — обошлось без жертв и разрушений.

ПВО сбила дрон самолётного типа в районе села Тулянка в Белгородской области

ПВО сбила дрон самолётного типа в районе села Тулянка в Белгородской области

Ранее Лайф рассказывал, как украинский дрон-камикадзе попытался атаковать курскую электроподстанцию. Беспилотник упал около села Попово-Лежачи Глушковского района, однако обошлось без жертв. Тем не менее без света остались почти две тысячи домов в двух населённых пунктах.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Николь Вербер
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