Беспилотник сбросил четыре боеприпаса на село в Курской области

Украинский беспилотник сбросил сразу четыре боеприпаса на село в Курской области. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера около семи часов вечера в деревне Гордеевке Кореневского района, расположенной всего в полутора километрах от украинской границы. Дрон скинул на населённый пункт неустановленные боеприпасы, однако план злоумышленников не сработал — обошлось без жертв и разрушений.