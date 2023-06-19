Украинский дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области
SHOT: Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в курском селе Попово-Лежачи
Украинский дрон-камикадзе в ночь на 17 июня атаковал электроподстанцию в Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, ударный БПЛА упал возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. Никто из людей не пострадал, но без света остались более 1800 домов в населённых пунктах Тёткино и Попово-Лежачи.
Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ вновь обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи. В последнем населённом пункте некоторые дома остались без света, также пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько машин.
t.me / V_Zelenskiy_official