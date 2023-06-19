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19 июня, 09:18

Украинский дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

SHOT: Украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в курском селе Попово-Лежачи

Украинский дрон-камикадзе в ночь на 17 июня атаковал электроподстанцию в Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Губернатор Курской области доложил об "ухудшении оперативной обстановки" в регионе

Губернатор Курской области доложил об "ухудшении оперативной обстановки" в регионе

По его данным, ударный БПЛА упал возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. Никто из людей не пострадал, но без света остались более 1800 домов в населённых пунктах Тёткино и Попово-Лежачи.

Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ вновь обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи. В последнем населённом пункте некоторые дома остались без света, также пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько машин.

Ремонт не поможет: Житель курского села снял на видео разбомбленный ВСУ автомобиль

Ремонт не поможет: Житель курского села снял на видео разбомбленный ВСУ автомобиль

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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