Украинский дрон-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

Украинский дрон-камикадзе в ночь на 17 июня атаковал электроподстанцию в Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, ударный БПЛА упал возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. Никто из людей не пострадал, но без света остались более 1800 домов в населённых пунктах Тёткино и Попово-Лежачи.