Губернатор Курской области доложил об "ухудшении оперативной обстановки" в регионе
Губернатор Старовойт: В последние два дня обстрелы Курской области участились
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания в понедельник, 19 июня.
"В последние два дня участились обстрелы Глушковского района. Наши вооружённые силы и погрануправление активно подавляют огневые точки ответным огнём, работа продолжается", — охарактеризовал ситуацию он.
Лайф уже сообщал, что накануне ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области. В одном только посёлке Глушково зафиксировано 16 прилётов. Из-за повреждения линии электропередачи часть населённого пункта оказалась обесточена. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. На кадрах с места обстрела видно, что жилые дома и магазины получили серьёзные повреждения: разбиты окна и разрушены стены, земля усыпана осколками и отлетевшими кирпичами, а кое-где встречаются воронки от снарядов. В Попово-Лежачах в результате обстрела тоже оказались повреждены линии электропередачи, некоторые жилые дома остались без света.
t.me / mod_russia