ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 08:15
7843

Губернатор Курской области доложил об "ухудшении оперативной обстановки" в регионе

Губернатор Старовойт: В последние два дня обстрелы Курской области участились

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ухудшении оперативной обстановки в регионе из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ. Заявление прозвучало в ходе оперативного совещания в понедельник, 19 июня.

"В последние два дня участились обстрелы Глушковского района. Наши вооружённые силы и погрануправление активно подавляют огневые точки ответным огнём, работа продолжается", — охарактеризовал ситуацию он.

ВСУ обстреляли сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области
ВСУ обстреляли сахарный завод в посёлке Тёткино Курской области

Лайф уже сообщал, что накануне ВСУ нанесли удар по нескольким приграничным сёлам Курской области. В одном только посёлке Глушково зафиксировано 16 прилётов. Из-за повреждения линии электропередачи часть населённого пункта оказалась обесточена. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. На кадрах с места обстрела видно, что жилые дома и магазины получили серьёзные повреждения: разбиты окна и разрушены стены, земля усыпана осколками и отлетевшими кирпичами, а кое-где встречаются воронки от снарядов. В Попово-Лежачах в результате обстрела тоже оказались повреждены линии электропередачи, некоторые жилые дома остались без света.

BannerImage

t.me / mod_russia

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar