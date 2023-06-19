Ремонт не поможет: Житель курского села снял на видео разбомбленный ВСУ автомобиль
Курянин показал, как пострадало его авто в результате обстрела Попово-Лежачей
В результате обстрела курского посёлка Попово-Лежачи пострадало несколько автомобилей. Владелец одного из них показал, что произошло с его машиной, кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Последствия обстрела курского посёлка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что почти все окна разбиты полностью, а кузов помят. Сама машина вся в грязи. Беда не миновала и рядом стоявшее авто, у которого тоже разбиты окна.
"Только хотел на ремонт отгонять. Уже, наверное, ремонту не подлежит", — сказал расстроенный автомобилист.
Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи. В последнем населённом пункте некоторые дома остались без света, а также пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько машин.
Telegram / SHOT