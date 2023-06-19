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19 июня, 07:10

Ремонт не поможет: Житель курского села снял на видео разбомбленный ВСУ автомобиль

Курянин показал, как пострадало его авто в результате обстрела Попово-Лежачей

В результате обстрела курского посёлка Попово-Лежачи пострадало несколько автомобилей. Владелец одного из них показал, что произошло с его машиной, кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

Последствия обстрела курского посёлка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что почти все окна разбиты полностью, а кузов помят. Сама машина вся в грязи. Беда не миновала и рядом стоявшее авто, у которого тоже разбиты окна.

"Только хотел на ремонт отгонять. Уже, наверное, ремонту не подлежит", — сказал расстроенный автомобилист.

Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео

Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео

Напомним, сегодня утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи. В последнем населённом пункте некоторые дома остались без света, а также пострадали хозяйственные постройки в трёх домовладениях и несколько машин.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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