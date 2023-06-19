Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео

Напомним, как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при обстреле пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у него перелом ключицы. В результате украинской атаки получили повреждения пять многоквартирных и четыре частных дома, в одном из которых загорелась хозяйственная постройка. Также была информация, что при обстреле ВСУ погибла женщина.