Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео
Момент обстрела Валуйского городского округа Белгородской области попал на видео. Один из снарядов ВСУ угодил в припаркованный автомобиль. Кадры появились в соцсетях.
Момент обстрела ВСУ Валуйского городского округа. Видео © t.me / valuyki31
Напомним, как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при обстреле пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у него перелом ключицы. В результате украинской атаки получили повреждения пять многоквартирных и четыре частных дома, в одном из которых загорелась хозяйственная постройка. Также была информация, что при обстреле ВСУ погибла женщина.
t.me / valuyki31