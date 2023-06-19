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Опубликовано 19 июня 2023, 06:31

Момент обстрела ВСУ Валуек попал на видео

Момент обстрела Валуйского городского округа Белгородской области попал на видео. Один из снарядов ВСУ угодил в припаркованный автомобиль. Кадры появились в соцсетях.

Момент обстрела ВСУ Валуйского городского округа. Видео © t.me / valuyki31

Напомним, как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при обстреле пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у него перелом ключицы. В результате украинской атаки получили повреждения пять многоквартирных и четыре частных дома, в одном из которых загорелась хозяйственная постройка. Также была информация, что при обстреле ВСУ погибла женщина.

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t.me / valuyki31

Иван Косицын
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