ПВО сбила дрон самолётного типа в районе села Тулянка в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло сегодня около шести часов утра в районе села Тулянка Валуйского городского округа, расположенного всего в 2,8 километра от украинской границы. К счастью, разрушений и пострадавших удалось избежать.