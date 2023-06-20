ПВО сбила дрон самолётного типа в районе села Тулянка в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло сегодня около шести часов утра в районе села Тулянка Валуйского городского округа, расположенного всего в 2,8 километра от украинской границы. К счастью, разрушений и пострадавших удалось избежать.
Ранее Лайф сообщал, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать электроподстанцию в Курской области. В итоге беспилотник упал возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района и взорвался. Никто не пострадал, однако без света остались почти две тысячи жилых домов.
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