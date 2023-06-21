В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье

Минобороны России пресекло попытку украинской стороны совершить атаку по объектам на территории Московской области с помощью трёх беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолётного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — говорится в сообщении.

Как уточнили в МО РФ, все дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать.