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21 июня, 06:38

В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье

МО РФ пресекло попытку Киева беспилотниками атаковать объекты Московской области

<p>Место падения беспилотника. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vorobiev_live/4845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Воробьёв LIVE</a></p>

Место падения беспилотника. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Минобороны России пресекло попытку украинской стороны совершить атаку по объектам на территории Московской области с помощью трёх беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолётного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — говорится в сообщении.

Как уточнили в МО РФ, все дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать.

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Напомним, ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области. По данным SHOT, один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других дронов были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью.

Николь Вербер
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