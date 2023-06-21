В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье
МО РФ пресекло попытку Киева беспилотниками атаковать объекты Московской области
Место падения беспилотника. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE
Минобороны России пресекло попытку украинской стороны совершить атаку по объектам на территории Московской области с помощью трёх беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолётного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — говорится в сообщении.
Как уточнили в МО РФ, все дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать.
Напомним, ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области. По данным SHOT, один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других дронов были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью.