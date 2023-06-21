Украинский дрон-шпион с камерой сбит на подлёте к Белгородской области

Российские пограничники сбили средствами радиоэлектронной борьбы украинский дрон с камерами в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Как уточняет SHOT , военные посадили его в 200 метрах от границы.

Беспилотник залетел на территорию Шебекинского района около 12:00, военные обезвредили аппарат из антидронового ружья и изучили. Устройство оказалось квадрокоптером Mavic 3 с камерой. Взрывчатки на БПЛА не было. Предположительно, беспилотник был запущен со стороны села Огурцово Чугуевского района Харьковской области (в 2,9 км от границы).