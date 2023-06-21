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21 июня, 17:50

Украинский дрон-шпион с камерой сбит на подлёте к Белгородской области

Российские пограничники перехватили в Новой Таволжанке вражеский БПЛА Mavic 3

Российские пограничники сбили средствами радиоэлектронной борьбы украинский дрон с камерами в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Как уточняет SHOT, военные посадили его в 200 метрах от границы.

Беспилотник залетел на территорию Шебекинского района около 12:00, военные обезвредили аппарат из антидронового ружья и изучили. Устройство оказалось квадрокоптером Mavic 3 с камерой. Взрывчатки на БПЛА не было. Предположительно, беспилотник был запущен со стороны села Огурцово Чугуевского района Харьковской области (в 2,9 км от границы).

Власти подмосковного Домодедова опровергли сообщения о сбитом дроне

Власти подмосковного Домодедова опровергли сообщения о сбитом дроне

Ранее сообщалось о сбитых трёх беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В Кремле подчеркнули, что атака была успешно отражена.

Обложка ©

ТАСС / Anadolu Agency via Getty Images / Sofiia Bobok

Ирина Фальке
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