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21 июня, 14:16

Власти подмосковного Домодедово опровергли сообщения о сбитом дроне

Власти подмосковного Домодедово опровергли информацию о том, что в городском округе якобы был сбит беспилотник.

"Администрация городского округа Домодедово факт сбитого беспилотника не подтвердила. Вообще факт нахождения беспилотника на территории", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

Лайф снял на видео место уничтожения дронов ВСУ в Подмосковье

Лайф снял на видео место уничтожения дронов ВСУ в Подмосковье

Напомним, утром 21 июня стало известно о сбитых беспилотниках в Московской области. Позже в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что разрушений и пострадавших нет. В Кремле также подчеркнули, что средства по борьбе с БПЛА справились с задачей.

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Александра Вишнякова
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