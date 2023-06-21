Власти подмосковного Домодедово опровергли сообщения о сбитом дроне
Власти подмосковного Домодедово опровергли информацию о том, что в городском округе якобы был сбит беспилотник.
"Администрация городского округа Домодедово факт сбитого беспилотника не подтвердила. Вообще факт нахождения беспилотника на территории", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.
Напомним, утром 21 июня стало известно о сбитых беспилотниках в Московской области. Позже в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что разрушений и пострадавших нет. В Кремле также подчеркнули, что средства по борьбе с БПЛА справились с задачей.
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