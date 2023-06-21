Лайф снял на видео место уничтожения дронов ВСУ в Подмосковье

Лайф публикует кадры с места падения беспилотника у деревни Лукино в Московской области, всего три дрона ранее пытались атаковать регион, но были сбиты. На видео и снимках видно, что обломки разлетелись в небольшом радиусе.

Сама воронка от падения беспилотника небольшая, не превышает в диаметре 50 сантиметров. Вокруг сгоревшая трава, в которой валяются останки от упавшего аппарата. Обломки обнаружены примерно в двадцати метрах от воронки. Судя по всему, это элементы обшивки сбитого БПЛА.