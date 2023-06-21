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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 11:17
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Лайф снял на видео место уничтожения дронов ВСУ в Подмосковье

Появилось видео с места падения беспилотника у подмосковной деревни Лукино

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Лайф публикует кадры с места падения беспилотника у деревни Лукино в Московской области, всего три дрона ранее пытались атаковать регион, но были сбиты. На видео и снимках видно, что обломки разлетелись в небольшом радиусе.

Место падения дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Видео © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Обломки дрона у деревни Лукино в Подмосковье. Фото © LIFE

Сама воронка от падения беспилотника небольшая, не превышает в диаметре 50 сантиметров. Вокруг сгоревшая трава, в которой валяются останки от упавшего аппарата. Обломки обнаружены примерно в двадцати метрах от воронки. Судя по всему, это элементы обшивки сбитого БПЛА.

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Ранее сообщалось о сбитых трёх беспилотниках в Новой Москве и Московской области. По данным SHOT, один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В Кремле подчеркнули, что атака была успешно отражена.

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Татьяна Миссуми
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