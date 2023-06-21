В Кремле отреагировали на попытку атаки украинских дронов в Подмосковье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал безуспешную попытку атаки дронов ВСУ в Подмосковье утром 21 июня. По его словам, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей.

Напомним, утром 21 июня стало известно о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других дронов были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Позже в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что разрушений и пострадавших нет.