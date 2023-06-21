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21 июня, 09:21

В Кремле отреагировали на попытку атаки украинских дронов в Подмосковье

Песков: Средства по борьбе с БПЛА справились с задачей в Подмосковье

<p>Место падения беспилотника в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vorobiev_live/4845" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Воробьёв LIVE</a></p>

Место падения беспилотника в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. Обложка © t.me / Воробьёв LIVE

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал безуспешную попытку атаки дронов ВСУ в Подмосковье утром 21 июня. По его словам, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей.

"Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, утром 21 июня стало известно о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других дронов были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Позже в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки беспилотников ВСУ. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что разрушений и пострадавших нет.

Александр Юнашев
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