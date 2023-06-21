Атаковавший Донецк беспилотник ударил по храму Петра и Февронии
Пушилин: Украинский беспилотник попал по храму Петра и Февронии в Донецке
Один из беспилотников, атаковавших сегодня Донецк, ударил по храму Петра и Февронии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
"Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника — один в жилой дом, в квартиру залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии", — заявил он в эфире "Соловьёв Live".
Речь идёт про атаку украинской стороны по Ворошиловскому району Донецка. Сегодня утром было зафиксировано прямое попадание дрона в квартиру многоэтажного жилого дома, в результате которого начался пожар. К счастью, жильцов не было дома, поэтому никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные.