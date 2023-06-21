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Опубликовано 21 июня 2023, 07:47

Атаковавший Донецк беспилотник ударил по храму Петра и Февронии

Пушилин: Украинский беспилотник попал по храму Петра и Февронии в Донецке

Один из беспилотников, атаковавших сегодня Донецк, ударил по храму Петра и Февронии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Наверное, видели сообщения про беспилотник, который долетел в один из многоэтажных домов. Два беспилотника — один в жилой дом, в квартиру залетел, а второй беспилотник по церкви в Ленинском районе, по храму попал Петра и Февронии", — заявил он в эфире "Соловьёв Live".

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Речь идёт про атаку украинской стороны по Ворошиловскому району Донецка. Сегодня утром было зафиксировано прямое попадание дрона в квартиру многоэтажного жилого дома, в результате которого начался пожар. К счастью, жильцов не было дома, поэтому никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные.

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Wikimapia.org / hyacint

Николь Вербер
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