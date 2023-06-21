Житель Подмосковья рассказал, как сбитые дроны ВСУ помешали ему выпить кофе за завтраком

Жители посёлка Калининец в Наро-Фоминском городском округе рассказывают, что сегодня проснулись от громких хлопков, которые оказались звуками от уничтоженных беспилотников. По словам мужчины, у него попадало всё с подоконника и даже распахнулась дверь в комнату.

Местный житель — об атаке БПЛА в Подмосковье. Видео © SHOT

"Проснулся в пять утра, налил себе кофе — и тут резкий хлопок мощный. Выскочил на улицу, увидел дым. С левой стороны есть общежитие, и из-за него откуда-то шёл белый дым. Сел опять кофе пить. Второй раз врезало. У меня аж всё попадало, всё, что там стоит на подоконнике: бутылки, банки", — поделился он с SHOT.