Житель Подмосковья рассказал, как сбитые дроны ВСУ помешали ему выпить кофе за завтраком
Житель Подмосковья рассказал, как в его квартире всё попадало при атаке дрона
Жители посёлка Калининец в Наро-Фоминском городском округе рассказывают, что сегодня проснулись от громких хлопков, которые оказались звуками от уничтоженных беспилотников. По словам мужчины, у него попадало всё с подоконника и даже распахнулась дверь в комнату.
Местный житель — об атаке БПЛА в Подмосковье. Видео © SHOT
"Проснулся в пять утра, налил себе кофе — и тут резкий хлопок мощный. Выскочил на улицу, увидел дым. С левой стороны есть общежитие, и из-за него откуда-то шёл белый дым. Сел опять кофе пить. Второй раз врезало. У меня аж всё попадало, всё, что там стоит на подоконнике: бутылки, банки", — поделился он с SHOT.
Ранее сообщалось о сбитых трёх беспилотниках в Новой Москве и Московской области. По данным SHOT, один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв, пострадавших и разрушений нет.