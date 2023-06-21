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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 18:18
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ВСУ попытались атаковать Курскую область сразу двумя беспилотниками

Пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области

Российские пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области. Как стало известно SHOT, первый дрон уничтожен из автомата, второй посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оба украинских БПЛА имели одну конечную цель — деревню Елизаветовка Глушковского района. Их засекли около 12:00. Но по территории РФ им удалось пролететь не более 100 метров: один расстреляли, второй приземлили антидроновым ружьём. Пострадавших и разрушений в результате провального "вторжения" дронов нет.

Украинский дрон-шпион с камерой сбит на подлёте к Белгородской области
Украинский дрон-шпион с камерой сбит на подлёте к Белгородской области

Ранее сообщалось о сбитых трёх беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В Кремле подчеркнули, что атака была успешно отражена.

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ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Бражников
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