ВСУ попытались атаковать Курскую область сразу двумя беспилотниками

Российские пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области. Как стало известно SHOT , первый дрон уничтожен из автомата, второй посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оба украинских БПЛА имели одну конечную цель — деревню Елизаветовка Глушковского района. Их засекли около 12:00. Но по территории РФ им удалось пролететь не более 100 метров: один расстреляли, второй приземлили антидроновым ружьём. Пострадавших и разрушений в результате провального "вторжения" дронов нет.