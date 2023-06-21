ВСУ попытались атаковать Курскую область сразу двумя беспилотниками
Пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области
Российские пограничники обезвредили два беспилотника ВСУ за день в Курской области. Как стало известно SHOT, первый дрон уничтожен из автомата, второй посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Оба украинских БПЛА имели одну конечную цель — деревню Елизаветовка Глушковского района. Их засекли около 12:00. Но по территории РФ им удалось пролететь не более 100 метров: один расстреляли, второй приземлили антидроновым ружьём. Пострадавших и разрушений в результате провального "вторжения" дронов нет.
Ранее сообщалось о сбитых трёх беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В Кремле подчеркнули, что атака была успешно отражена.
ТАСС / Станислав Красильников