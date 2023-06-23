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23 июня, 07:28

Губернатор Курской области заявил о сбитых за ночь беспилотниках

В ночь на 23 июня в небе над Курском средства ПВО сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу всё восстановить", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт призвал граждан не трогать обломки в случае обнаружения.

Россиянам рассказали, получится ли сбить беспилотник бутылкой пива

Россиянам рассказали, получится ли сбить беспилотник бутылкой пива

Ранее Старовойт рассказывал, что два раза за ночь над Курском сработала система противовоздушной обороны.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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