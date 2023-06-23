Губернатор Курской области заявил о сбитых за ночь беспилотниках

В ночь на 23 июня в небе над Курском средства ПВО сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу всё восстановить", — написал он в телеграм-канале.

Старовойт призвал граждан не трогать обломки в случае обнаружения.