Губернатор Курской области заявил о сбитых за ночь беспилотниках
В ночь на 23 июня в небе над Курском средства ПВО сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу всё восстановить", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт призвал граждан не трогать обломки в случае обнаружения.
Ранее Старовойт рассказывал, что два раза за ночь над Курском сработала система противовоздушной обороны.
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ТАСС / Станислав Красильников