Россиянам рассказали, получится ли сбить беспилотник бутылкой пива
Эксперт Федутинов: Сбить дрон можно даже бутылкой пива, но это будет скорее случайность
Гражданские мини-дроны, которые широко используются украинской стороной как ударные БПЛА, можно сбить даже бутылкой пива. Об этом сообщил главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов, комментируя рассказ главы Забайкальского края Александра Осипова об участнике СВО, который сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами.
По словам Федутинова, вывести из строя беспилотник можно и другими подручными средствами, но это всегда несёт элемент случайности: аппарат должен занять подходящую высоту и практически зависнуть, чтобы по нему можно было нанести механический удар.
"Повредить вручную такой аппарат при определённых обстоятельствах не составляет труда. Достаточно сломать ему один из вентиляторов — и он упадёт камнем вниз. Однако для человека на земле без спецсредств это всегда будет случайность, исключительное стечение обстоятельств", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Getty Images / Richard Newstead