Россиянам рассказали, получится ли сбить беспилотник бутылкой пива

Гражданские мини-дроны, которые широко используются украинской стороной как ударные БПЛА, можно сбить даже бутылкой пива. Об этом сообщил главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов, комментируя рассказ главы Забайкальского края Александра Осипова об участнике СВО, который сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами.

По словам Федутинова, вывести из строя беспилотник можно и другими подручными средствами, но это всегда несёт элемент случайности: аппарат должен занять подходящую высоту и практически зависнуть, чтобы по нему можно было нанести механический удар.