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22 июня, 09:17

Россиянам объяснили, почему сбивать вручную даже небольшие дроны — плохая идея

Эксперты предупредил россиян о недопустимости сбивать дроны из-за угрозы взрыва

Теоретически сбить летящий беспилотник подручными средствами можно, однако это может грозить взрывом. Об этом РИА "Новости" рассказали эксперты НТИ "Аэронет", комментируя поступок казака с позывным Тунгус, обезвредившего украинский дрон-камикадзе мешком с провизией.

По словам директора компании "Оптиплейн" (участник рынка НТИ "Аэронет") Андрея Тимофеева, сбить дрон самостоятельно можно "при должном везении". А как отметил эксперт рынка НТИ "Аэронет" Вадим Кузнецов, для этого аппарат должен испытать резкое воздействие, которое выведет из строя систему стабилизации.

"Система стабилизации компенсирует возмущение от ветра и внешних воздействий, но в определённых пределах. При резком влиянии или физическом воздействии она может не справиться со своей задачей, тем более, что вероятно повреждение элементов двигательной установки, например воздушных винтов", объяснил он.

Кроме того, предупредил Кузнецов, сознательным гражданам стоит взвесить все риски из-за возможных травм от падения аппарата или взрыва аппарата.

С ним согласился эксперт Дмитрий Зубаре, отметивший, что сбить дрон-камикадзе мешком, как это сделал Тунгус, можно, если его "ведут" в метре-двух над землёй для обхода радара. Он также напомнил, что беспилотник может сдетонировать, а найденные аппараты, по его словам, лучше не трогать, даже если они небольшие и выглядят безобидно.

Дрон с камерой и флешкой рухнул рядом с научным центром Минэнерго в Люберцах

Дрон с камерой и флешкой рухнул рядом с научным центром Минэнерго в Люберцах

Напомним, казак батальона "Енисей" с позывным Тунгус сбил украинский дрон-камикадзе мешком с провизией. Он заметил беспилотник, возвращаясь на свою позицию, и, присев, кинул в него своеобразный "снаряд". Бойцы обезвредили упавшее устройство, а атаман представил отличившегося казака к медали "За отвагу".

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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