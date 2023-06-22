Россиянам объяснили, почему сбивать вручную даже небольшие дроны — плохая идея

Теоретически сбить летящий беспилотник подручными средствами можно, однако это может грозить взрывом. Об этом РИА "Новости" рассказали эксперты НТИ "Аэронет", комментируя поступок казака с позывным Тунгус, обезвредившего украинский дрон-камикадзе мешком с провизией.

По словам директора компании "Оптиплейн" (участник рынка НТИ "Аэронет") Андрея Тимофеева, сбить дрон самостоятельно можно "при должном везении". А как отметил эксперт рынка НТИ "Аэронет" Вадим Кузнецов, для этого аппарат должен испытать резкое воздействие, которое выведет из строя систему стабилизации.

"Система стабилизации компенсирует возмущение от ветра и внешних воздействий, но в определённых пределах. При резком влиянии или физическом воздействии она может не справиться со своей задачей, тем более, что вероятно повреждение элементов двигательной установки, например воздушных винтов", — объяснил он.

Кроме того, предупредил Кузнецов, сознательным гражданам стоит взвесить все риски из-за возможных травм от падения аппарата или взрыва аппарата.

С ним согласился эксперт Дмитрий Зубаре, отметивший, что сбить дрон-камикадзе мешком, как это сделал Тунгус, можно, если его "ведут" в метре-двух над землёй для обхода радара. Он также напомнил, что беспилотник может сдетонировать, а найденные аппараты, по его словам, лучше не трогать, даже если они небольшие и выглядят безобидно.