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22 июня, 08:06

Дрон с камерой и флешкой рухнул рядом с научным центром Минэнерго в Люберцах

<p>Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53100" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / SHOT

В подмосковных Люберцах обнаружили упавший беспилотник с камерой и флеш-картой. Об этом сообщает SHOT.

БПЛА с камерой и флешкой рухнул рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / SHOT

Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, вчера вечером дрон размером 70 на 30 сантиметров заметили на улице Электрификации, всего в нескольких метрах от Центра научно-технической информации Министерства энергетики России. На самом коптере не было никаких идентификационных обозначений.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые по прибытии на место оперативно изъяли обломки. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто и зачем запускал беспилотник.

"Гроза беспилотников" голыми руками поймал дрон, круживший над его участком в Новой Москве

"Гроза беспилотников" голыми руками поймал дрон, круживший над его участком в Новой Москве

Ранее Лайф рассказывал о трёх беспилотниках, которые были сбиты в Новой Москве и Подмосковье. Уточнялось, что один из дронов упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других обнаружили в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Устройства были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Как сообщили в Кремле, атака была успешно отражена. Лайф также публиковал кадры с места.

Николь Вербер
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