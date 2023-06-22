Дрон с камерой и флешкой рухнул рядом с научным центром Минэнерго в Люберцах
Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / SHOT
В подмосковных Люберцах обнаружили упавший беспилотник с камерой и флеш-картой. Об этом сообщает SHOT.
БПЛА с камерой и флешкой рухнул рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT
Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, вчера вечером дрон размером 70 на 30 сантиметров заметили на улице Электрификации, всего в нескольких метрах от Центра научно-технической информации Министерства энергетики России. На самом коптере не было никаких идентификационных обозначений.
Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые по прибытии на место оперативно изъяли обломки. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто и зачем запускал беспилотник.
Ранее Лайф рассказывал о трёх беспилотниках, которые были сбиты в Новой Москве и Подмосковье. Уточнялось, что один из дронов упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других обнаружили в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Устройства были поражены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Как сообщили в Кремле, атака была успешно отражена. Лайф также публиковал кадры с места.