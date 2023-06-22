Дрон с камерой и флешкой рухнул рядом с научным центром Минэнерго в Люберцах

В подмосковных Люберцах обнаружили упавший беспилотник с камерой и флеш-картой. Об этом сообщает SHOT.

БПЛА с камерой и флешкой рухнул рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Видео © Telegram / SHOT

Беспилотник, рухнувший рядом с Центром научно-технической информации Минэнерго РФ в Люберцах. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, вчера вечером дрон размером 70 на 30 сантиметров заметили на улице Электрификации, всего в нескольких метрах от Центра научно-технической информации Министерства энергетики России. На самом коптере не было никаких идентификационных обозначений.