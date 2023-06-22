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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 05:52
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Казак из Забайкалья сбил украинский дрон-камикадзе мешком с провизией

Казак батальона "Енисей" сбил украинский дрон-камикадзе мешком с едой. Соответствующие кадры публикует телеграм-канал "Друзья майора Селиванова". Так, боец с позывным Тунгус пошёл после дежурства получать продукты для своего расчёта. Возвращаясь с провизией на позицию, он увидел летящий туда же на высоте трёх метров вражеский беспилотник.

Кадры с обезвреженным казаком беспилотником. Видео © Telegram / "Друзья майора Селиванова"

Тунгус присел, вышел из поля зрения оператора, резко вскочил и сбил дрон мешком. Выяснилось, что к нему был прикреплён снаряд для РПГ, который бойцы деактивировали и подорвали гранатой. Обезвредившего беспилотник бойца атаман представил к медали "За отвагу". Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, казак является уроженцем региона.

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Лайф рассказывал, как старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов в ходе боёв на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела. Он быстро обнаружил украинский беспилотник, корректировавший огонь, что отвело угрозу от российских военнослужащих.

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Telegram / "Друзья майора Селиванова"

Матвей Константинов
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