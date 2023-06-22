Казак из Забайкалья сбил украинский дрон-камикадзе мешком с провизией

Казак батальона "Енисей" сбил украинский дрон-камикадзе мешком с едой. Соответствующие кадры публикует телеграм-канал "Друзья майора Селиванова". Так, боец с позывным Тунгус пошёл после дежурства получать продукты для своего расчёта. Возвращаясь с провизией на позицию, он увидел летящий туда же на высоте трёх метров вражеский беспилотник.

Кадры с обезвреженным казаком беспилотником. Видео © Telegram / "Друзья майора Селиванова"

Тунгус присел, вышел из поля зрения оператора, резко вскочил и сбил дрон мешком. Выяснилось, что к нему был прикреплён снаряд для РПГ, который бойцы деактивировали и подорвали гранатой. Обезвредившего беспилотник бойца атаман представил к медали "За отвагу". Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, казак является уроженцем региона.