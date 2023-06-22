Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела
Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, корректировавший огонь беспилотник был уничтожен стрелковым оружием.
По словам Чехова, которые приводит РИА "Новости", техника не получила повреждений благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика, быстро обнаружившего БПЛА. После его уничтожения противник прекратил обстрел, а личный состав продолжил выполнение боевых задач.
Ранее стало известно, что Россия вычислила и уничтожила новое логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья. Также были уничтожены украинские склады с оружием в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
t.me / Минобороны России