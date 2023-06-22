ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 04:22

Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела

Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, корректировавший огонь беспилотник был уничтожен стрелковым оружием.

По словам Чехова, которые приводит РИА "Новости", техника не получила повреждений благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика, быстро обнаружившего БПЛА. После его уничтожения противник прекратил обстрел, а личный состав продолжил выполнение боевых задач.

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Ранее стало известно, что Россия вычислила и уничтожила новое логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья. Также были уничтожены украинские склады с оружием в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar