Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела

Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, корректировавший огонь беспилотник был уничтожен стрелковым оружием.

По словам Чехова, которые приводит РИА "Новости", техника не получила повреждений благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика, быстро обнаружившего БПЛА. После его уничтожения противник прекратил обстрел, а личный состав продолжил выполнение боевых задач.