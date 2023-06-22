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22 июня, 04:22

Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела

Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, корректировавший огонь беспилотник был уничтожен стрелковым оружием.

По словам Чехова, которые приводит РИА "Новости", техника не получила повреждений благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика, быстро обнаружившего БПЛА. После его уничтожения противник прекратил обстрел, а личный состав продолжил выполнение боевых задач.

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Ранее стало известно, что Россия вычислила и уничтожила новое логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья. Также были уничтожены украинские склады с оружием в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

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Артур Лапсаков
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