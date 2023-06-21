ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 13:04
3164

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Путин: С начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков, 687 бронемашин ВСУ

С начала украинского контрнаступления российские военные уничтожили 245 танков и 687 различных бронированных автомобилей противника. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

"На вчерашний вечер, на ночь сегодняшнюю (я не говорю о потерях личного состава — они очень значительные) наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что среди этой техники есть и западные образцы, которые Киев получил в рамках военной помощи. Однако все эти машины "горят за милую душу", подчеркнул президент.

Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ
Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западному изданию признал, что контрнаступление украинской армии идёт не такими большими темпами, как "хотелось бы".

BannerImage

ТАСС / EDUARD KORNIYENKO

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar