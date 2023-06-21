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21 июня, 13:04

Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Путин: С начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков, 687 бронемашин ВСУ

С начала украинского контрнаступления российские военные уничтожили 245 танков и 687 различных бронированных автомобилей противника. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

"На вчерашний вечер, на ночь сегодняшнюю (я не говорю о потерях личного состава — они очень значительные) наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что среди этой техники есть и западные образцы, которые Киев получил в рамках военной помощи. Однако все эти машины "горят за милую душу", подчеркнул президент.

Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ

Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западному изданию признал, что контрнаступление украинской армии идёт не такими большими темпами, как "хотелось бы".

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ТАСС / EDUARD KORNIYENKO

Максим Плетнёв
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