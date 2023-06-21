Путин: С начала контрнаступления наши мужики "наколотили" 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

С начала украинского контрнаступления российские военные уничтожили 245 танков и 687 различных бронированных автомобилей противника. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

"На вчерашний вечер, на ночь сегодняшнюю (я не говорю о потерях личного состава — они очень значительные) наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что среди этой техники есть и западные образцы, которые Киев получил в рамках военной помощи. Однако все эти машины "горят за милую душу", подчеркнул президент.