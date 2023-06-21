Зеленский признал, что с контрнаступлением ВСУ есть проблемы
Зеленский: Прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем хотелось бы
Прогресс контрнаступления украинской армии оказался медленнее, чем "хотелось бы". Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский.
"Некоторые люди считают, что это (контрнаступление ВСУ. — Прим. Лайфа) голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — приводит его слова телеканал BBC.
Зеленский признал, что наступление шло нелегко, отметив, что ситуацию осложняли российские мины. При этом политик заявил, что не планирует идти на поводу третьих сторон и будет руководить наступлением, как сам пожелает.
"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всём уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтём нужным", — добавил Зеленский.
Кстати, ранее Украину уличили в планах провести контрнаступление через пересохшее Каховское водохранилище, ширина которого составляет от 7 до 30 километров. По мнению военного обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Рёпке, удар ВСУ может быть нанесён в совершенно неожиданном месте.
Getty Images / Leon Neal