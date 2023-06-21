Зеленский признал, что с контрнаступлением ВСУ есть проблемы

Прогресс контрнаступления украинской армии оказался медленнее, чем "хотелось бы". Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский.

"Некоторые люди считают, что это (контрнаступление ВСУ. — Прим. Лайфа) голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — приводит его слова телеканал BBC.

Зеленский признал, что наступление шло нелегко, отметив, что ситуацию осложняли российские мины. При этом политик заявил, что не планирует идти на поводу третьих сторон и будет руководить наступлением, как сам пожелает.

"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всём уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтём нужным", — добавил Зеленский.