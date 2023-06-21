Контрнаступление на двух фронтах стоило ВСУ жизни сотен солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе военных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потеряли до 200 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.