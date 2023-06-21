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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 11:11
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Контрнаступление на двух фронтах стоило ВСУ жизни сотен солдат

ВСУ потеряли до 200 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе военных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потеряли до 200 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, 8 танков, 6 боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град", — уточнил офицер.

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Как уже рассказывал Лайф, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил нам начало контрнаступления ВСУ. При этом уточнялось, что ни на одном направлении вражеские войска не достигли поставленных задач. Позже стало известно, что украинская армия потеряла уже около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. В Минобороны Украины тоже признали трудности в контрнаступлении ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Андрей Бражников
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