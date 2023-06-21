Запад не жалеет украинских военнослужащих и испытывает на них биологическое оружие, под действием которого солдаты теряют страх и идут в наступление на верную смерть. Об этом рассказал командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".

"Они даже этого не скрывают. Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели для того, чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — пояснил он.

По его словам, когда действие препаратов проходит, украинские военные начинают массово сдаваться в плен. Иногда командиры ВСУ приводят с собой целые отряды, не желая возвращаться на сторону Киева, добавил Алаудинов.