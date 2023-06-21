ВСУ начали бросать в атаку военных под "боевой химией" по приказу НАТО
Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал, что ВСУ идут в атаку под препаратами
Запад не жалеет украинских военнослужащих и испытывает на них биологическое оружие, под действием которого солдаты теряют страх и идут в наступление на верную смерть. Об этом рассказал командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".
"Они даже этого не скрывают. Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели для того, чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — пояснил он.
По его словам, когда действие препаратов проходит, украинские военные начинают массово сдаваться в плен. Иногда командиры ВСУ приводят с собой целые отряды, не желая возвращаться на сторону Киева, добавил Алаудинов.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинцев забирают в армию даже с пороком сердца. По его словам, ему пришла повестка на работу, приехали военкомы, которые создавали роту охраны наподобие теробороны якобы для охраны школ, больниц, сельсоветов. Но фактически мужчина попал на фронт, хотя имел проблемы с сердцем, подтверждённые документально.
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