ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 10:37
3808

ВСУ начали бросать в атаку военных под "боевой химией" по приказу НАТО

Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал, что ВСУ идут в атаку под препаратами

Запад не жалеет украинских военнослужащих и испытывает на них биологическое оружие, под действием которого солдаты теряют страх и идут в наступление на верную смерть. Об этом рассказал командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьёв Live".

"Они даже этого не скрывают. Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели для того, чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — пояснил он.

По его словам, когда действие препаратов проходит, украинские военные начинают массово сдаваться в плен. Иногда командиры ВСУ приводят с собой целые отряды, не желая возвращаться на сторону Киева, добавил Алаудинов.

Пленный боец ВСУ сообщил о разгроме его роты при попытке наступления
Пленный боец ВСУ сообщил о разгроме его роты при попытке наступления

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинцев забирают в армию даже с пороком сердца. По его словам, ему пришла повестка на работу, приехали военкомы, которые создавали роту охраны наподобие теробороны якобы для охраны школ, больниц, сельсоветов. Но фактически мужчина попал на фронт, хотя имел проблемы с сердцем, подтверждённые документально.

BannerImage

Getty Images / Andre Alves

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar