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13 июня, 20:01

Пленный боец ВСУ сообщил о разгроме его роты при попытке наступления

Пленный украинский военный рассказал о провальной попытке наступления ВСУ

Украинский военнослужащий, который в настоящее время находится в российском плену, рассказал о провальной попытке наступления своего подразделения. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.

Украинский военнослужащий Сергей Попов, который в настоящее время находится в российском плену, рассказал о провальной попытке наступления своего подразделения. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Выходили на боевую задачу взять определённую высоту, на что у нас был провал. Наша рота была разгромлена. Сам я выжил, спасибо некоторым людям, которые меня брали в плен", — признался Сергей Попов.

По его словам, в ходе провальной попытки наступления была подбита техника, на которой передвигались ВСУ, но все солдаты его подразделения остались живы. Некоторые из них получили травмы.

Путин: ВСУ потеряли около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники

Путин: ВСУ потеряли около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники

Глава Минобороны Сергей Шойгу 4 июня заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Позднее в оборонном ведомстве сообщали о нескольких попытках наступления, но все они для ВСУ оказались провальными. Неудачи признают и сами бойцы ВСУ: накануне они сообщили о потере большей части БМП Bradley при попытке наступления. По словам главы государства Владимира Путина, украинские бойцы лишились как минимум 160 танков и 360 бронемашин. Провал атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов, участвующих в СВО.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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