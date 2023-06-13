Пленный боец ВСУ сообщил о разгроме его роты при попытке наступления

Украинский военнослужащий, который в настоящее время находится в российском плену, рассказал о провальной попытке наступления своего подразделения. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.

Украинский военнослужащий Сергей Попов, который в настоящее время находится в российском плену, рассказал о провальной попытке наступления своего подразделения. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Выходили на боевую задачу взять определённую высоту, на что у нас был провал. Наша рота была разгромлена. Сам я выжил, спасибо некоторым людям, которые меня брали в плен", — признался Сергей Попов.