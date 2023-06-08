Российские войска помешали ВСУ прорваться к морю на Запорожском направлении
Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти к морю во время атаки на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
"Всё в совокупности с действиями подразделений и представителями родов войск сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя плановую задачу", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области на протяжении нескольких дней. Сегодня ночью ВСУ вновь попробовали безуспешно атаковать, в результате чего потеряли до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три немецких "Леопарда", и свыше 10 боевых машин пехоты. Российские разведчики раскрыли планы ВСУ, поэтому удар по противнику был нанесён на его исходных позициях.