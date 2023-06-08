Российские войска помешали ВСУ прорваться к морю на Запорожском направлении

Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти к морю во время атаки на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

"Всё в совокупности с действиями подразделений и представителями родов войск сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя плановую задачу", — уточнил он.