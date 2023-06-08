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Опубликовано 8 июня 2023, 16:26

Путин накануне оперативно по телефону узнавал о ситуации на Запорожском направлении

Начальник Генштаба ВС РФ доложил президенту об итогах боя в Запорожской области

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов утром отчитался президенту РФ Владимиру Путину об успешном отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук, видео публикует Минобороны.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов — о наступлении ВСУ в Запорожье. Видео © T.me / Минобороны

"Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя", — уточнил он.

Горы горящей техники: Что происходит в Запорожье
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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области уже на протяжении нескольких дней.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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