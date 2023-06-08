Путин накануне оперативно по телефону узнавал о ситуации на Запорожском направлении

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов утром отчитался президенту РФ Владимиру Путину об успешном отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук, видео публикует Минобороны.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов — о наступлении ВСУ в Запорожье. Видео © T.me / Минобороны

"Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя", — уточнил он.