Рогов сообщил о попытках полномасштабного наступления ВСУ в Запорожье

Украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области уже на протяжении нескольких дней, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По сути, на мой взгляд, идёт попытка полномасштабного наступления на протяжении трёх дней, даже четырёх", — сообщил он в эфире программы "Соловьёв live".