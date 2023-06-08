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8 июня, 06:34

Рогов сообщил о попытках полномасштабного наступления ВСУ в Запорожье

Украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области уже на протяжении нескольких дней, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По сути, на мой взгляд, идёт попытка полномасштабного наступления на протяжении трёх дней, даже четырёх", — сообщил он в эфире программы "Соловьёв live".

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Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят огромные потери в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня они лишились до 3715 бойцов и десятков единиц военной техники. На фоне неудач на фронте Киев разрушил Каховскую гидроэлектростанцию. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов — их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.

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ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Николь Вербер
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