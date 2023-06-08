ВСУ потеряли 3 танка Leopard при попытке наступления на Запорожском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 30 танков, включая три немецких "Леопарда", при попытке наступления ночью 8 июня на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.