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8 июня, 16:14

ВСУ потеряли 3 танка Leopard при попытке наступления на Запорожском направлении

Вооружённые силы Украины потеряли более 30 танков, включая три немецких "Леопарда", при попытке наступления ночью 8 июня на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три "Леопарда", и более 10 боевых машин пехоты", — заявил Романчук.

МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении

МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении

Напомним, 8 июня стало известно о новой безуспешной попытке украинских войск прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За сутки украинские потери составили 945 человек личного состава, 33 танка и другая техника. Кроме того, Вооружённые силы Украины понесли первые серьёзные потери на минных полях при попытке наступления.

Обложка ©

Getty Images / Federico Gambarini

Александра Вишнякова
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