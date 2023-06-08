ВСУ потеряли 3 танка Leopard при попытке наступления на Запорожском направлении
Вооружённые силы Украины потеряли более 30 танков, включая три немецких "Леопарда", при попытке наступления ночью 8 июня на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три "Леопарда", и более 10 боевых машин пехоты", — заявил Романчук.
Напомним, 8 июня стало известно о новой безуспешной попытке украинских войск прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За сутки украинские потери составили 945 человек личного состава, 33 танка и другая техника. Кроме того, Вооружённые силы Украины понесли первые серьёзные потери на минных полях при попытке наступления.
Getty Images / Federico Gambarini