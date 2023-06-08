Российские разведчики разрушили планы ВСУ атаковать внезапно на Запорожском направлении

Российские разведчики раскрыли планы ВСУ перейти в наступление на Запорожском направлении, поэтому удар по противнику был нанесён заблаговременно и на его исходных позициях. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт, и ему было нанесено огневое поражение. Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку", — пояснил он.