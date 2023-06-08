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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 16:44
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Российские разведчики разрушили планы ВСУ атаковать внезапно на Запорожском направлении

Генерал Романчук сообщил, что разведка узнала о планах ВСУ в Запорожской области

Российские разведчики раскрыли планы ВСУ перейти в наступление на Запорожском направлении, поэтому удар по противнику был нанесён заблаговременно и на его исходных позициях. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт, и ему было нанесено огневое поражение. Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку", — пояснил он.

Генерал подчеркнул, что действия разведывательных подразделений помогли пресечь попытку ВСУ внезапно атаковать и выполнить свои боевые задачи.

МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении
МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении

Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области уже на протяжении нескольких дней. Сегодня ночью ВСУ вновь попробовали безуспешно атаковать, в результате чего потеряли до 350 человек личного состава, более 30 танков и свыше 10 боевых машин пехоты. Об итогах боя президент РФ Владимир Путин оперативно получал информацию по телефону.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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