Российские разведчики разрушили планы ВСУ атаковать внезапно на Запорожском направлении
Генерал Романчук сообщил, что разведка узнала о планах ВСУ в Запорожской области
Российские разведчики раскрыли планы ВСУ перейти в наступление на Запорожском направлении, поэтому удар по противнику был нанесён заблаговременно и на его исходных позициях. Об этом сообщил командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.
"Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт, и ему было нанесено огневое поражение. Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку", — пояснил он.
Генерал подчеркнул, что действия разведывательных подразделений помогли пресечь попытку ВСУ внезапно атаковать и выполнить свои боевые задачи.
Ранее сообщалось, что украинские военные предпринимают попытки начать полномасштабное наступление в Запорожской области уже на протяжении нескольких дней. Сегодня ночью ВСУ вновь попробовали безуспешно атаковать, в результате чего потеряли до 350 человек личного состава, более 30 танков и свыше 10 боевых машин пехоты. Об итогах боя президент РФ Владимир Путин оперативно получал информацию по телефону.