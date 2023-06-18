Пленный боец ВСУ рассказал, что украинцев забирают в армию даже с пороком сердца

Украинцев мобилизуют в армию даже с врождённым пороком сердца. Такое заявление сделал пленный боец ВСУ, слова которого приводит РИА "Новости".

Как рассказал Виталий, ему пришла повестка на работу, приехали военкомы, которые создавали роту охраны наподобие теробороны якобы для охраны школ, больниц, сельсоветов.

"Так как у меня срочной службы не было… у меня врождённый порок сердца, поэтому меня не взяли в армию на срочную службу… Говорили, что если ты сейчас пойдёшь, то служить будешь дома. Не было ни медкомиссии, ничего. В военном билете у меня всё [про порок сердца] записано", — сказал собеседник агентства.

Виталию пояснили, что ему лучше пойти в тероборону и служить дома, нежели его потом — несмотря на болезнь — всё равно заберут в часть. По словам бойца, необходимо было самому доказать, что у него порок сердца, а это заняло бы слишком много времени, за которое его могли бы успеть отправить на передовую. Поэтому мужчина согласился служить "охранником, грубо говоря, с автоматом", хотя не умел обращаться с оружием.

Виталий добавил, что подобные охранные батальоны создавались по всей стране. Как оказалось, они предназначались для того, чтоб пополнять боевые части. Мужчина попал в отдельный стрелецкий батальон в составе ВСУ. Он уточнил, что 2 июня этого года он поехал забирать сослуживцев, заблудился и на окраине Артёмовска попал в плен к российским военным.