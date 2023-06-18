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Регион
Опубликовано 18 июня 2023, 05:01
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Пленный боец ВСУ рассказал, как американцы и поляки командуют армией Украины

РИА "Новости": Солдатами ВСУ командуют американские и польские военные

Украинские военнослужащие действуют под руководством американских и польских командиров, которые также принимают участие в боевых действиях. Такое заявление сделал пленный боец ВСУ, слова которого приводит РИА "Новости".

"Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами. Да и воевали. Сержантами и офицерами", — сообщил военный.

Кроме того, боец также часто видел шевроны НАТО, которые в армии Украины учат различать. По его словам, иностранным бойцам в украинской армии отдаётся особое предпочтение, а охарактеризовал он их как "более наглых".

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Ранее российские военные нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены нашими войсками, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в Минобороны РФ.

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unsplash

Оксана Попова
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