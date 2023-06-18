Украинские военнослужащие действуют под руководством американских и польских командиров, которые также принимают участие в боевых действиях. Такое заявление сделал пленный боец ВСУ, слова которого приводит РИА "Новости".

"Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они из Польши и из Америки, на мой взгляд, были. Они непосредственно командовали нашими солдатами. Да и воевали. Сержантами и офицерами", — сообщил военный.

Кроме того, боец также часто видел шевроны НАТО, которые в армии Украины учат различать. По его словам, иностранным бойцам в украинской армии отдаётся особое предпочтение, а охарактеризовал он их как "более наглых".