ВС РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наёмников

Российские военные нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам с оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", — уточнил он.

Конашенков подчеркнул, что все заявленные объекты были успешно поражены российскими войсками, цели ударов достигнуты в полном объёме.