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Опубликовано 14 июня 2023, 11:32
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ВС РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наёмников

Российские военные нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам с оружием. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства", — уточнил он.

Конашенков подчеркнул, что все заявленные объекты были успешно поражены российскими войсками, цели ударов достигнуты в полном объёме.

Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска
Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска

Накануне сообщалось, что в ДНР российские военные уничтожили 80% пытавшихся атаковать их украинских БТР. Наступление ВСУ успешно пресечено на Времевском выступе, в районах Артёмовска и Макаровки.

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VК / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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