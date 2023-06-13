В ДНР российские военные уничтожили 80% пытавшихся атаковать их украинских БТР

Российские войска за минувшие сутки отбили атаки ВСУ на Времевском выступе, в районах Артёмовска и Макаровки. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком направлении, а также в районе города Артёмовска", — сказал в ходе брифинга представитель военного ведомства.

Как уточнил Конашенков, на Времевском выступе Киев бросил в наступление подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понёсших большие потери. В Минобороны добавили, что в районе населённого пункта Макаровка в ДНР в течение прошедших суток были отражены три атаки украинских военных, усиленных танками и боевыми бронированными машинами.

"Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнём артиллерии все атаки отражены", — подчеркнул Конашенков.

По его словам, из десяти украинских бронетранспортёров, задействованных в атаках, восемь были уничтожены.