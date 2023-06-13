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Опубликовано 13 июня 2023, 07:35
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МО РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Как уточнили в ведомстве, беспилотники раскрыли выдвижение украинской бронегруппы под прикрытием лесополосы, а российская артиллерия нанесла удар. В результате танк и БМП противника были уничтожены.

Уничтожение бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе опорного пункта ВСУ, снятое от первого лица
Появилось видео уничтожения дроном-камикадзе опорного пункта ВСУ, снятое от первого лица

А ранее МО РФ показало на видео, как экипаж вертолёта Ка-52 ВКС РФ уничтожил движущуюся украинскую бронемашину на Запорожском направлении.

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Александра Вишнякова
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