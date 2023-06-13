МО РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении
Министерство обороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Как уточнили в ведомстве, беспилотники раскрыли выдвижение украинской бронегруппы под прикрытием лесополосы, а российская артиллерия нанесла удар. В результате танк и БМП противника были уничтожены.
Уничтожение бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ
А ранее МО РФ показало на видео, как экипаж вертолёта Ка-52 ВКС РФ уничтожил движущуюся украинскую бронемашину на Запорожском направлении.