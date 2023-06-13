ВСУ потеряли 350 военных при попытках наступления близ Артёмовска

Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ южнее города Артёмовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства указал, что атаки противника в направлении населённого пункта Клещеевка отразили бойцы Южной группировки войск. По словам Конашенкова, вклинивания противника в оборону не допущено. В ходе боёв уничтожено до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.