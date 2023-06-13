ВСУ потеряли 350 военных при попытках наступления близ Артёмовска
МО: ВС РФ отразили две атаки южнее Артёмовска и уничтожили до 350 военных ВСУ
Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ южнее города Артёмовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе брифинга представитель военного ведомства указал, что атаки противника в направлении населённого пункта Клещеевка отразили бойцы Южной группировки войск. По словам Конашенкова, вклинивания противника в оборону не допущено. В ходе боёв уничтожено до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как уточнили в ведомстве, беспилотники раскрыли выдвижение украинской бронегруппы под прикрытием лесополосы, а российская артиллерия нанесла удар. В результате танк и БМП противника были уничтожены.