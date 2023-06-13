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Опубликовано 13 июня 2023, 11:28
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ВСУ потеряли 350 военных при попытках наступления близ Артёмовска

МО: ВС РФ отразили две атаки южнее Артёмовска и уничтожили до 350 военных ВСУ

Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ южнее города Артёмовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия
Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия

В ходе брифинга представитель военного ведомства указал, что атаки противника в направлении населённого пункта Клещеевка отразили бойцы Южной группировки войск. По словам Конашенкова, вклинивания противника в оборону не допущено. В ходе боёв уничтожено до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как уточнили в ведомстве, беспилотники раскрыли выдвижение украинской бронегруппы под прикрытием лесополосы, а российская артиллерия нанесла удар. В результате танк и БМП противника были уничтожены.

МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО
МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО
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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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