Регион

Уведомления отключены

13 июня, 11:28

ВСУ потеряли 350 военных при попытках наступления близ Артёмовска

МО: ВС РФ отразили две атаки южнее Артёмовска и уничтожили до 350 военных ВСУ

Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ южнее города Артёмовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия

Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия

В ходе брифинга представитель военного ведомства указал, что атаки противника в направлении населённого пункта Клещеевка отразили бойцы Южной группировки войск. По словам Конашенкова, вклинивания противника в оборону не допущено. В ходе боёв уничтожено до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как уточнили в ведомстве, беспилотники раскрыли выдвижение украинской бронегруппы под прикрытием лесополосы, а российская артиллерия нанесла удар. В результате танк и БМП противника были уничтожены.

"Вот он, нахваленный Leopard": МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

"Вот он, нахваленный Leopard": МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО

Обложка ©

VK / Минобороны России

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров