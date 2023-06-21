Киев уличили в планах контрнаступать через пересохшее Каховское водохранилище
Аналитик Bild Рёпке: ВСУ могут пойти в наступление по дну Каховского водохранилища
ВСУ могут начать контрнаступление через пересохшее Каховское водохранилище. Так считает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. Ширина этой водной артерии составляет от 7 до 30 км. По мнению аналитика, солдаты и даже, возможно, гусеничная техника уже сейчас могут пройти по высохшему дну.
"Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской армии, так и для украинской появились новые возможности, но также и новые опасности", — убеждён журналист.
Он отметил, что удар может быть нанесён "не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля", а совсем в другом месте.
Напомним, что Каховское водохранилище в Херсонской области обмелело после того, как в результате массированных ударов Киева разрушилась дамба Каховской ГЭС. В результате оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Погибло восемь человек, более 75 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей.
ТАСС / Алексей Коновалов