Киев уличили в планах контрнаступать через пересохшее Каховское водохранилище

ВСУ могут начать контрнаступление через пересохшее Каховское водохранилище. Так считает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. Ширина этой водной артерии составляет от 7 до 30 км. По мнению аналитика, солдаты и даже, возможно, гусеничная техника уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

"Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской армии, так и для украинской появились новые возможности, но также и новые опасности", — убеждён журналист.