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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 11:14
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Киев уличили в планах контрнаступать через пересохшее Каховское водохранилище

Аналитик Bild Рёпке: ВСУ могут пойти в наступление по дну Каховского водохранилища

ВСУ могут начать контрнаступление через пересохшее Каховское водохранилище. Так считает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. Ширина этой водной артерии составляет от 7 до 30 км. По мнению аналитика, солдаты и даже, возможно, гусеничная техника уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

"Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской армии, так и для украинской появились новые возможности, но также и новые опасности", убеждён журналист.

Он отметил, что удар может быть нанесён "не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля", а совсем в другом месте.

На дне Каховского водохранилища нашли черепа в касках
На дне Каховского водохранилища нашли черепа в касках

Напомним, что Каховское водохранилище в Херсонской области обмелело после того, как в результате массированных ударов Киева разрушилась дамба Каховской ГЭС. В результате оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Погибло восемь человек, более 75 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Алексей Берковиц
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